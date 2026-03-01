来年春に卒業する大学生の就職活動が3月1日解禁され、新潟市で大規模な会社説明会が開かれました。 朱鷺メッセで開かれた「マイナビ就職EXPO」には約150社が参加し、500人を超える学生が詰めかけました。 今年は物価高などを背景に、安定を求める学生が増えているそうです。 ■マイナビ新潟支社松田浩樹 支社長 「今年も売り手市場は変わらない状況。安定している会社に注目してみている傾向があると思う。」 ■短