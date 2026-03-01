気象庁によりますと1日午後6時ごろ、薩摩半島西方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは130キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震で、鹿児島市、鹿屋市、大崎町、錦江町、肝付町、南種子町で最大震度３の揺れを観測しました。