「グランフロント大阪」で開催された大相撲イベントで、土俵入りする藤ノ川（手前）＝1日、大阪市北区大阪市北区の大型複合施設「グランフロント大阪」で1日、大相撲イベントが開催され、約4千人が詰めかけた。自己最高位の東前頭2枚目で春場所に臨む21歳の藤ノ川は京都市出身とあって大きな声援を浴びた。「期待を感じる。上位陣総当たりの場所で、いい相撲を取りたい」と意気込みを語った。本場所中は気迫あふれる取り口が魅