1日昼過ぎ、南阿蘇村の山中で野焼き作業をしていた50代の男性が背中や下半身をやけどして病院に運ばれました。 警察によりますと、1日午後1時ごろ 熊本県南阿蘇村久石（ひさいし）の山中で 「男性2人がやけどをしている」と119番通報がありました。 2人とも野焼きをしていて、そのうち50代の男性は背中と下半身をやけどし、ドクターヘリで熊本市内の病院に運ばれました。意識はあるということです。 もう一人は軽いやけど