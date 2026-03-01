◇明治安田J1百年構想リーグ岡山1（5PK4）1名古屋（2026年3月1日JFE晴れの国スタジアム）岡山が今季4試合目で初勝利を手にした。後半34分に新加入FW河野孝汰が移籍後初得点となる同点ヘッド。今季3度目となったPK戦では5人目として成功させ、チームに勝ち点2をもたらした。3度目の正直でチームが歓喜に沸く中、複雑な表情を浮かべたのが木山隆之監督だった。「PK戦での勝利は嬉しいのですが、きょうPK戦は負けた時の悔し