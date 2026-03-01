嵐の大野智さん（45）が5月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することが2月28日、事務所の公式サイトで発表されました。大野さんの経歴を振り返ります。大野さんは1980年11月26日生まれの東京都出身。14歳のときに芸能界に入りました。1999年9月、18歳のときにハワイの海の船上で、嵐のデビュー記者会見をほかのメンバーと共に開催。当時、大野さんはグループのリーダーについて「リーダーというリーダーはいないです。とり