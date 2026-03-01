演歌歌手・北山たけしが３月１日に５２歳の誕生日を迎え、東京・ホテルメトロポリタンエドモントでバースデーライブを開催した。ファン４００人が駆けつけたライブで、ステージでは津軽三味線の福居一大、福居典美、尺八の佐藤公基、舞踊家の小林奏貴といった各界の第一線で活躍する素晴らしい演奏家たちが登場。ピアノ、バイオリン、ギターと、和洋折衷の豪華アンサンブルがドラマチックな音楽空間を創り出した。北山はロン