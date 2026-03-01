【モデルプレス＝2026/03/01】SixTONESの森本慎太郎が、2月28日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。松村北斗と「第49回日本アカデミー賞」の壇上での共演について語った。【写真】松村北斗ファンの「秒速5センチメートル」出演俳優◆森本慎太郎＆田中樹、松村北斗の快挙祝福この日「俳優部門をSixTONESの松村北斗が受賞した」と前回