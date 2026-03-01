中年男はトイレに置き忘れたかばんを盗み、拾い主になりすまして「お礼」まで受け取っていた。職務質問で2年前の女子高生パンチラ盗撮がバレた理由他人のかばんを拾得物として届け出たように装い、報労金名目で現金1万円をだまし取ったとして、鳥取県警米子署は2月26日、米子市の無職、石原惣八容疑者（55）を詐欺の疑いで再逮捕した。事件の流れはこうだ。1月21日午前10時20分ごろ、同県境港市に住む男性（75）が、米子市内