【桧山珠美 あれもこれも言わせて】【写真】（1）百恵を発見した男たち-1972年- デビュー前の百恵を「スタ誕」生みの親や都倉俊一はどう見ていたのかこの3月で日本テレビ系「with MUSIC」とフジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」が終了する。ただでさえ少ない音楽番組がまた姿を消してしまう。「with MUSIC」は2024年春に土曜午後8時枠でスタートした。日テレにとっては「トップテン」以来、34年ぶりのゴールデン・プライ