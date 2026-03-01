▼福岡県（福岡管区気象台）【福岡地方】くもり後雨【北九州地方】くもり後雨【筑豊地方】くもり後雨【筑後地方】くもり後雨▼佐賀県（佐賀地方気象台）【南部】くもり後雨【北部】くもり後雨▼長崎県（長崎地方気象台）【南部】くもり後雨【北部】くもり後雨【壱岐・対馬】雨【五島】雨▼熊本県（熊本地方気象台）【熊本地方】くもり後雨【阿蘇地方】くもり後雨【天草・芦北地方】くもり後雨【球磨地方】くもり後雨▼大分県（大分