巨人の泉口友汰内野手（２６）が１日、那覇キャンプを終えた。昨年は３割１厘とリーグ２位の打率を残し、ベストナインとゴールデン・グラブ賞をＷ受賞したが「今年もしっかり試合に出れるようにアピールするという意味では例年通りのキャンプだったかなと思います」と振り返った。宮崎キャンプでは「振る力」を意識。那覇キャンプでは実戦が増えたため、よりコンタクト力を重視した。オープン戦３試合では６打数３安打と本来の