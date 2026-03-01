大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けて、二所ノ関一門連合稽古がＪＲ大阪駅前のグランフロント大阪北館で行われた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が横綱・大の里（二所ノ関）と１４番。最初の一番は相手に得意の右を許し、寄り切られて連敗スタートとなった。１勝３敗と劣勢の序盤だったが左上手をがっちりつかみ、右を差してから圧力で前に出るなど６勝と奮闘。「しっかり一番一番集中していけた」と汗をぬぐ