◆オープン戦中日９―２ＤｅＮＡ（１日・バンテリンドーム）中日のジェイソン・ボスラー外野手は「左足がつった」影響で欠場した。「５番・三塁」でスタメン出場の予定だったが、試合前のノックで足を引きずるようなしぐさを見せて、ベンチに引き揚げていた。試合後、井上監督が症状を明かした。ボスラーは大事を取って病院で検査を受けたが、井上監督は「本人は『たいしたことない』と言っていた」と軽症を強調。開幕うんぬ