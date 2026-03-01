◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権、良）１００回目を迎えた伝統の重賞に１４頭が出走し、５番人気のチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は５着だった。クリストフ・ルメール騎手は１４日クイーンＣ（ドリームコア）、２１日ダイヤモンドＳ（スティンガーグラス）、２２日フェブラリーＳ（コスタノヴァ）に続く３週連続の重賞勝利