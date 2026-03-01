【美月sideSTORY】私は美月。大変な思いをして離婚し、今は実家に戻っています。ママ友・佳乃さんはお菓子作りが趣味で、いつも娘の面倒を見てもらっていました。ところが急に自宅で教室を開くと言われ、しかも私たち親子からもお金を取ると告げられたのです。お金も時間もある佳乃さんが、仕事を探している私にそんなこと言うなんて思っても見ませんでした。私は佳乃さんのことを親友だと思っていたのに…。きっと佳乃さんは人生