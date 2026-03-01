◆オープン戦楽天１―０広島（１日・倉敷）広島・大瀬良大地投手が６回から３番手で登板し、３イニングを無失点で終えた。８回はマッカスカーを直球で空振り三振。伊藤裕をカットボール、黒川をフォークで仕留め、３者連続三振で締めた。「最初の１、２回の力みも取れたのか、コントロールが落ち着いてきた」と尻上がり。「３者連続三振って、あまり僕の柄には合わないですけど、三振を取れるところはしっかり自信にして、もっ