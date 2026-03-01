最終ラウンド、3番でティーショットを放つ竹田麗央。通算7アンダーで8位＝セントーサGC（共同）【シンガポール共同】米女子ゴルフのHSBC女子世界選手権は1日、シンガポールのセントーサGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、日本勢は竹田麗央が71、岩井明愛が68で回り、ともに通算7アンダー、281で8位に入ったのが最高だった。ハナ・グリーン（オーストラリア）が通算14アンダー、274で優勝し、ツアー通算7勝目で賞金45万ドル