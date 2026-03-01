「大相撲春場所」（８日初日、エディオンアリーナ大阪）二所ノ関一門の連合稽古が１日、大阪市の商業施設・グランフロント大阪で行われた。大関琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝は横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝と１４番相撲を取り、６勝８敗。まずまずの内容にうなずいた。最後は大の里の圧力に屈し３連敗で終わったが、序盤は左上手を軸に力強く寄り切る相撲が目立った。「一番一番集中してやれた。あとは残りしっかり稽古を積ん