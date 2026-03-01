子どもの成長を願い、1枚の絵を通して家族の絆を深めてもらうことを目的とした図画コンクールの表彰式がきょう、富山市で開かれました。「私のママ・パパをかきましょう」をテーマにした小学生図画コンクールは、富山第一銀行が子どもの健やかな成長と、一枚の絵を通して家族の絆を深めてもらおうと、1963年から開き、今年で64回目です。表彰式では、特選の6人と学校賞の2校に、富山第一銀行の野村充頭取から賞