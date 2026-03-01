自分が経験者だからこそ、中学受験を“やれば誰にでもできること”のように考えてしまう。そして自分が成功した勉強法を押しつけてしまう…。お母さん、ひとりで抱え込んでだいぶ参っていますよね。お父さんは受験に干渉しない方針なのでしょうか？【まんが】母親の狂気・櫻島家の場合(ウーマンエキサイト編集部)