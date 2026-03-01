二階堂蓮米国とイスラエルのイラン攻撃はスポーツ界にも影響を与えている。ノルディックスキー・ジャンプ男子でミラノ・コルティナ冬季五輪個人ラージヒル銀メダルの二階堂蓮（日本ビール）が、欧州へ向かう際の乗り継ぎ地のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで足止めされていると、関係者が2月28日に明らかにした。アジア・サッカー連盟（AFC）は3月2、3日に中東で予定のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）西地