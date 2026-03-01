北京五輪男子柔道100キロ超級金メダリストで総合格闘家の石井慧（39）が、ボクシング元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」に出演。柔道と総合格闘技について語った。MMAを主戦場とする石井に対し、細川氏が「柔道がMMAに有効な部分」を聞いた。石井は「やっぱりレスリングの選手が多いので、外国人とか柔道のディフェンスを知らない人が多い」と説明した。柔道