サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペが左膝のケガで３週間戦線離脱するという。これにより１１日に行われる欧州チャンピオンズリーグの決勝トーナメント１回戦、マンチェスター・シティ（英）との第１戦に欠場することになる。スペインのラジオ局カデナ・セールが伝えている。報道によると、今後３週間でほかにリーグ２試合（ヘタフェ、セルタ戦）の出場を断念することになる