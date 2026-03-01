日本政府は情報の収集・分析や、現地に滞在する日本人の安全確保などに努めています。2月28日夜、国家安全保障会議の閣僚会合を開いた高市首相は1日、公邸にとどまっていて、最新の情勢などについて報告を受けています。政府関係者によりますと、イランに滞在する約200人の日本人は数人を除き連絡がとれ、自力で国外に退避した人もいるということです。イスラエルに滞在する日本人については、近く希望者を退避できるよう調整を進