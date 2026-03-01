＜陸上：東京マラソン＞◇1日◇東京都庁〜東京駅前・行幸通り（42・195キロ）2016年リオデジャネイロオリンピック（五輪）で、男子マラソンのカンボジア代表として出場したタレント猫ひろし（48）は1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日開催された東京マラソンに出場し、2時間31分17秒のタイムで完走したことを報告した。ゴール後の自身の写真を投稿しながら、「東京マラソン2時間31分17秒。一年ぶりの東京マラソン最高でし