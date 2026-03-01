【マンガのラジオ supported by viviON】 毎週日曜18時頃～ 放送 【拡大画像へ】 viviONがスポンサーを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組「マンガのラジオ supported by viviON」は、3月1日より「ショムニ」のマンガ家・安田弘之氏をゲストに迎えて配信を開始する。 安田氏は3月1日から3月29日の毎週18時頃からの全5回にわたってゲストとして登場。パーソナリテ