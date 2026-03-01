Francfrancでは2026年2月27日現在、オンラインストア限定で「インテリアセール」を開催中。今なら、対象のインテリアアイテムを30％オフで購入できます。新生活の準備に♡セール対象となるアイテムは、全部で69点。ソファ、オフィスチェア、ダイニングテーブルなど、スタイリッシュかつ大人可愛い家具やインテリアが大幅値下げ中です。対象商品の中から、一部をピックアップして紹介します。・メーネ ソファ アーム L ピンク