3月1日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）が78－72で男子韓国代表（同56位）に勝利。桶谷大ヘッドコーチ就任2戦目で新体制での初白星を挙げた。 試合序盤から一進一退の展開となった日韓戦。最終第4クォーターに入ってからも、互いにリ