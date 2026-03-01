サッカーJ1百年構想リーグ。きょう（1日）ホームで名古屋グランパスと対戦したファジアーノは後半開始早々先制されるも、河野孝汰選手の移籍後初ゴールで追いつき、PK戦にもつれ込みました。PK戦ではファジアーノは5人全員がネットを揺らし、サポーターが待ちわびた初勝利をあげました。