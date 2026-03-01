（台北中央社）日台野球国際交流試合は2月28日、台北市の台北ドームで台湾プロ・味全ドラゴンズ対北海道日本ハムファイターズ戦が行われ、味全は3―12で敗れた。葉君璋監督は試合後、チームの力の差がはっきり出たとし、選手たちの今後の原動力になるだろうと語った。味全の先発、郭郁政は1回2/3を投げて2本塁打を浴び、5失点と崩れた。打線もつながりを欠き、序盤から大きくリードを許した。一方で味全の主力内野手、劉基鴻はこの