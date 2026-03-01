あの日、夫は実家には泊まっていなかった。義母との会話で発覚した夫のウソ▶▶この作品を最初から読む「このまま離したくない」とプロポーズされて夫婦になったはずなのに…。結婚して2年経った今、時成と夏美は丸1年レス状態。会話もそっけなく、いつしか時成は触れ合うことさえ嫌がるようになり、夏美は「もう女として見られてないの？」と思い悩む日々を送っていました。そんな時、義母との何気ない会話から夫が自分