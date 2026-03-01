３月３日の「桃の節句」を前に、滋賀県東近江市では地元の観光大使らがひな人形に扮するイベントが行われました。鮮やかな衣装に身を包み、おひな様になりきります。東近江市の近江商人屋敷で行われた「にんげん雛絵巻まつり」では、市の観光大使や公募で参加した１０代から６０代までの男女１０人がひな人形に扮しました。「毎年目にするものになれて、すごくいい日になった」訪れた人たちは“動くひな人形”に、一足