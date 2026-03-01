３月１日、和歌山県串本町で、民間のロケット「カイロス」３号機の打ち上げが急きょ中止。理由について、ロケットを開発した会社は、「想定より風が弱かったため」と説明しました。「ショック」「朝６時に起きて来たのに」「泣いてます」民間ロケット会社「スペースワン」は３月１日午前、串本町の発射場で予定していた「カイロス」３号機の打ち上げを直前に中止しました。中止についてスペースワンは、上空１０ｋｍ