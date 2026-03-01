中国では、高速鉄道を利用して老家（実家）の前を通り過ぎた際に、親族が総出で自分の乗る列車に向かって手を振る光景を見た際に、思わず涙が出たとする若い女性のネット投稿に注目が集まった。女性は、子供のころの実家にたどり着くまでの「苦しい旅」を思い出し、高速鉄道の建設当時の状況を思い出し、さらに列車に乗る自分の姿を確認できなくても懸命に手を振る一族の様子に感動したという。中国メディアの中華網などが紹介した