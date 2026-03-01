３月２日（月）の近畿地方は、春の暖かさが続くでしょう。ただ、天気は下り坂で、夜は傘があったほうが安心です。２日（月）は昼頃までは晴れる所が多く、気温が上がるでしょう。ただ、次第に雲が広がり、夜は西〜南の地域から雨の降る所が多くなってきそうです。帰りが夜になる人は雨傘があると良いでしょう。朝の最低気温は３〜８℃くらいの所が多く、前日と同じくらいか低い見込みで、空気が冷たく感じられそうです。日