1日午後6時0分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、宮崎県の都城市と三股町、鹿児島県の鹿児島市、鹿屋市、大崎町、錦江町、肝付町、それに南種子町です。【各地の震度