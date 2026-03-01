今回の軍事攻撃の背景には何があったのか…長年にわたるイランの核問題を振り返ります。【イラン攻撃の背景】核兵器9発分相当のウラン保有･･･核開発表面化は2002年イランの核開発「平和利用」主張も･･･制裁強化から解除までイランの核開発が表面化したのは2002年。反体制派組織が、イラン国内で秘密裏に建設されていた2つの大規模な原子力施設の存在を暴露したことがきっかけでした。これにより、IAEA＝国際原子力機関へ申告せずウ