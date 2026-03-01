アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受けて日本企業はホルムズ海峡周辺での船舶の航行を停止しています。商船三井によりますと、イラン海軍から「いかなる船舶もホルムズ海峡の通行を禁止する」と無線でアナウンスされていることを確認し、船舶は安全な海域で待機しているということです。東京本社の安全運航支援センターでの監視を強化し、情報収集を行っているとしています。また、日本郵船も、ホルムズ海峡周辺の船に対