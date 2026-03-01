東林院の精進料理教室で、いりごまをする参加者を見守る西川玄房住職（中央）＝2025年12月、京都市右京区臨済宗妙心寺派の東林院（京都市右京区）では、精進料理教室が開かれている。住職から学ぶのは料理だけではない。「食も修行のうち」との禅の教えを踏まえ、食材や時間を無駄なく生かし感謝する心だ。住職の軽妙な話しぶりも人気で、25年以上続いている。（共同通信＝南薫）寺の厨房に2025年12月、主婦を中心に約10人が集