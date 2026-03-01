ラグビーのNTTリーグワン1部第10節最終日は1日、クラサスドーム大分などで3試合が行われ、東京ベイは横浜を28―10で下し、9勝目（1敗）を挙げた。横浜は1勝9敗。東京SGは静岡を57―24で退け、6勝3敗とした。静岡は3勝7敗。トヨタは相模原に31―29で競り勝ち、3勝7敗となった。相模原は2勝7敗。