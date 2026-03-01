東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、“山の名探偵”こと工藤慎作（早稲田大3年）が2時間7分34秒で日本人5位の全体20位でゴールした。初マラソンでトップ集団に食らいつき、2028年ロサンゼルス五輪代表選考会のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC、2027年秋開催）の出場権を獲得した。堂々のレースを運びをみせた。工藤は初マラソンながら日本勢のトップ集団に食らいついた。