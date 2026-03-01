心身ともに疲れていると相手の立場になって考えることが難しくなってしまう、という経験はありませんか？ 今回は筆者友人夫婦間で起きた「心無い夫の一言」によって起きた出来事についてご紹介いたします。 夫「パートはゆっくり出来ていいよな」心無い一言への復讐は5年後！？