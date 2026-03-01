政治団体・みんなでつくる党（みんつく党）の大津綾香党首が、１日までに声明で、同党の今後の活動方針について発表した。 【写真】一時は国会議員が“在籍"していた 大津氏は「本党はこれまで、前執行部の不正の解明と責任の所在の明確化、そして法的・財務的課題への対応を最優先事項として活動してまいりました。しかし現在もなお、誹謗中傷や風評被害、過度かつ異常な嫌がらせ、これらに伴う訴訟対応が続いています。さ