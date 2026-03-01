俳優のジェイコブ・エロルディ（28）が、エメラルド・フェネル監督の最新作「嵐が丘」で共演したマーゴット・ロビー（35）との親密なシーンの舞台裏を明かした。エミリー・ブロンテの古典を基にした本作でヒースクリフを演じるジェイコブは、官能的なシーンを「戦闘やダンスの振り付けと同じ」と、極めてプロフェッショナルな視点で振り返っている。 【写真】「嵐が丘」の世界観そのままに