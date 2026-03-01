女優の芳根京子が2月28日までにインスタグラムを更新し。29歳の誕生日を迎えたことを報告。アメリカ・サンタモニカでのオフショットを披露した。【写真】芳根京子、夕日に照らされた美麗ショット芳根京子が「29歳になりました！」と投稿したのは、アメリカ・サンタモニカで撮影されたオフショット。写真には、ディズニーのアニメーション映画『私がビーバーになる時』のワールドプレミアに出席していた彼女が、リラックスした