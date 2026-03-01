◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権、良）１００回目を迎えた伝統の重賞に１４頭が出走し、２番人気で横山武史騎手が騎乗したエコロヴァルツ（牡５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）は３着だった。直線では一端、先頭に立つ勢いで伸びてきたが、内からレーベンスティールに交わされてしまった。同馬は昨年の中山記念で鼻差の２着の惜敗。昨年の福島