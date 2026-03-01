巨人の１軍は１日、那覇キャンプを打ち上げた。杉内俊哉投手チーフコーチは今キャンプのＭＶＰについて「みんなに与えたいですね」と語り「ルーキーも頑張りましたね」と１年目で１軍キャンプ完走した竹丸、山城、田和もたたえた。今キャンプの投手陣はルーキーに加えて、則本や北浦、松浦、また新外国人のウィットリー、ハワード、マタといった新戦力が多数。特に先発候補は実戦でも好投を続けており「今年はみんな仕上がり