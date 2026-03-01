◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権、良）１００回目を迎えた伝統の重賞に１４頭が出走し、４番人気のカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は最後の直線で伸びてきたが、勝ったレーベンスティールには１馬身３／４差届かなかった。前走の中山金杯では、好位追走からアンゴラブラックの追撃を鼻差退けて重賞初勝利。敗れはしたが、中山