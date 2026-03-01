暖かい陽気に誘われて、静岡市の日本平動物園には多くの家族連れが訪れていました。1日午前、動物園に集まった人の目線の先にあったのは、雪。そこへ、歓声とともに現れたのは動物園の人気者・レッサーパンダ。階段を降りると、迷うことなく雪の中に入っていきました。こちらの雪、実は日本屈指の豪雪地帯、長野県の小谷村から運ばれてきたものです。レッサーパンダは、野生の場合、標高の高い、雪の降る環境に生息し